Politie verhoogt aantal alcoholcontroles

Met de controles wil de provincie Vlaams-Brabant het aantal verkeersongevallen doen dalen. Na een jarenlange daling is het aantal ongevallen het voorbije jaar opnieuw gestegen. Bij die ongevallen vallen wel minder doden. In 2014 waren het er 64, vorig jaar 34.

"Rijden onder invloed blijft in Vlaams-Brabant een belangrijke ongevalsoorzaak. In ongeveer 1 op de 10 ongevallen met lichamelijk letsel die in Vlaams-Brabant gebeurden reed de chauffeur onder invloed van alcohol", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘"Zelfs in relatief kleine hoeveelheden vergroot alcohol het ongevalsrisico".



Toch zijn de controles niet overbodig. Zo bliezen deze week nog 20 bestuurders positief bij een grote actie in Kapelle-op-den-Bos, Meise en Londerzeel. Bij een alcoholgehalte van 0,5 promille is het risico op een ongeval 40% groter. Bij 1 promille is dat risico 4 keer zo groot. Ook fietsers en voetgangers lopen meer risico als ze gedronken hebben.

"Eigenlijk is er maar één gouden regel als je moet rijden: drink geen alcohol", besluit provinciegouverneur Lodewijk De Witte. "Dan hoef je ook niet bang te zijn dat je bij een controle tegen de lamp zou lopen. Er hangt je geen zware boete boven het hoofd en het belangrijkste: je brengt jezelf én anderen niet in gevaar in het verkeer".