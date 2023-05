Politie zoekt man die studente aanrandde op trein

Op vrijdag 15 april van vorig jaar stapt een 19-jarige studente op een trein in het station van Leuven en gaat in het laatste rijtuig op de benedenverdieping van de dubbeldekkerstrein. Zij neemt een enkele zitplaats met stopcontact om op haar laptop te kunnen werken. “Iets later stapt een man op haar af en gaat tegenover haar zitten”, klinkt het bij de speurders. “Hij stelt haar enkele vragen in het Frans in verband met het aankomstuur van de trein in Brussel-Noord en de volgende aansluitingen en komt langs haar staan.”

Terwijl het slachtoffer hem antwoordt legt hij enkele malen zijn rechterarm rond de schouders van het slachtoffer, waarop zij hem telkens wegduwt. “Dan probeert de dader zijn hoofd tegen de wang van het meisje te duwen waarop zij hem opnieuw wegduwt en merkt dat er iets op haar linkerarm hangt. De dader had zichzelf bevredigd en was klaargekomen op de arm van het meisje”, aldus de speurders. “Hierop heeft zij in paniek om hulp geroepen en zijn mensen tussenbeide gekomen. De dader stapte af in het station van Brussel-Noord en nam de vlucht via perron 9. Even voordien zou dezelfde dader nog andere meisjes hebben lastiggevallen.”

De verdachte is een man van ongeveer tussen 25 en 30 jaar oud. Hij is normaal gebouwd, ongeveer 1m80 lang, heeft een donkere huidskleur en had op dat moment kort geschoren zwart haar. Mogelijk mankt hij en hij is vermoedelijk Franstalig. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een rode T-shirt, een bleke jeansvest, een zwarte trainingsbroek met het logo van “AC MILAN” en donkere sportschoenen. Hij droeg eveneens een rode bandana dat hij ook als mondmasker gebruikte.

Tips zijn welkom bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail: opsporingen@police.belgium.eu.