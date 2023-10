Politie zoekt verdachten gewapende overval Kraainem

De politie heeft beelden verspreid van een diefstal met geweld die in april werd gepleegd. Op een parking aan de Oudstrijderslaan in Kraainem maakten twee verdachten een Rolex horloge buit. Dat blijkt uit een reportage van het misdaadprogramma Faroek op vtm.

In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 april vindt er om 2u20 ’s nacht een gewelddadige overval plaats op een parking aan de Oudstrijderslaan in Kraainem. Twee gewapende mannen met opvallende motorhelmen overvallen twee vrienden. Ze stelen een Rolex en een portefeuille. Eén van de slachtoffers incasseert rake klappen, terwijl het andere slachtoffer met een vuurwapen onder schot wordt gehouden. Na de feiten vluchten de verdachten weg met hun brommer richting Woluwedal.

De politie is op zoek naar de twee verdachten. De eerste droeg een witte motorhelm met een zwarte verticale streep. Hij droeg een donkere broek, donkere schoenen en een donkere jas met een wit logo op de linkermouw. De tweede verdachte droeg een zwarte motorhelm met gele of groene accenten. Hij is tussen de 1m70 en 1m80 groot en normaal gebouwd. Hij droeg een donkere jas, een zwarte broek, zwarte schoenen met een witte zool. Wellicht spreekt hij Frans.

Het gestolen horloge is een Rolex van het type Datejust 41, met een goudmetalen band en een zwarte wijzerplaat. Heb je dit horloge gekocht of werd het je aangeboden? Herken je één van de verdachten? Neem contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.be of 0800/30.300.