Politiecommissariaat sluit nadat man brief met verdacht wit poeder binnenbracht

In Grimbergen stapte een man vanmiddag het politiecommissariaat binnen met een brief met daarin een verdacht wit poeder. Hij had die in zijn brievenbus gevonden. De politie kondigde het Anthraxalarm af en sloot het commissariaat.

Bij de sluiting van het commissariaat aan de Vilvoordsesteenweg moesten de aanwezige agenten even in quarantaine. De Civiele Bescherming haalde de brief op. Over de inhoud is nog niks bekend.