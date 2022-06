Politieschool schrapt klas door gebrek aan kandidaten: "Nog nooit meegemaakt"

Ondanks een nijpend tekort aan politieagenten in onze regio, zullen er in de politieschool PIVO in Asse in juni geen agenten afstuderen. De klas van 2022 is namelijk geschrapt omdat er amper vijf rekruten waren. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het probleem zou liggen bij de rekruteringsdienst van de federale politie. Die dienst zou te weinig personeel hebben om voldoende kandidaten te selecteren en rekruteren.

Vorig jaar beloofde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden 3.000 nieuwe politieagenten, onder meer via een versnelde selectieprocedure. Maar de rekruteringsdienst van de federale politie sturen amper kandidaten naar de politiescholen. In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant worden klassen geschrapt. “‘Wegens gebrek aan kandidaten wordt de klas van juni 2022 geschrapt. Het is de eerste keer dat we dit meemaken”, zegt opleidingsdirecteur van PIVO Pascal Kemps in Het Nieuwsblad.

Veel zou spaak lopen bij de rekruteringsdienst van de federale politie. Omdat die onderbemand is, kunnen ze de selectie niet naar behoren uitvoeren. Kandidaten zouden ook lang moeten wachten op een reactie, waardoor ze vaak elders aan de slag gaan. De federale politie geeft toe dat er een tekort is om personeel te rekruteren, maar dat er geen budget is om extra mensen aan te werven.

Nicolas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, is ontgoocheld over de gang van zaken. “Ofwel komt er versterking voor de rekruteringsdienst, ofwel krijgen lokale politiezones toestemming om zelf mensen te selecteren en rekruteren. Maar dat zijn oplossingen op lange termijn. Op korte termijn zouden wij als lokale politie de rekruteringsdienst federaal kunnen versterken, al ligt dat wel gevoelig”, zegt hij aan onze collega’s van Focus-WTV.