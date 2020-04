Politiezone Kastze waarschuwt voor valse agenten

Volgens de politiezone houden de valse agenten een voertuig tegen en vragen dan de identiteit en woonplaats van de bestuurder. "Ze zeggen aan de bestuurder dat die in overtreding is en vragen om de boete van 165 cash te betalen", zegt waarnemend korpschef Filip Van Steenbergen. “De verdachten waren niet herkenbaar als politie als dusdanig, maar deelden mondeling wel mee dat ze politieambtenaren waren.”

De politiezone heeft een proces-verbaal opgesteld. “Het gaat over twee jonge mannen met kort haar, Europees type en ze spreken Nederlands. Voorlopig is er geen info over gelijkaardige feiten bij andere politiezones in ons arrondissement. De vraag werd wel gesteld", aldus Van Steenbergen. "We vragen inwoners op te passen. Politie zal nooit vragen om cash te betalen en met plezier hun legitimatie tonen. Als je de valste agenten tegenkomt, laat het ons onmiddellijk weten via het nummer 101.”

Eind vorige maand was er wel al een soortgelijk incident in Huldenberg. Toen werd een verbouwereerde tandarts aan de kant gezet door valse agenten en verplicht een boete van eveneens 165 euro te betalen.