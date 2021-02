Politiezones in Halle-Vilvoorde gaan voortaan het terrein op met PHARA

Alle politiezones in Halle-Vilvoorde gaan voortaan het pad op met PHARA. Dat staat voor ‘Politie & Parket Algemene Richtlijnen van het Arrondissement'. De praktijkgids is opgesteld door het parket van Halle-Vilvoorde en moet de politie helpen om op een efficiënte en juridisch correcte manier misdrijven op te lossen.

PHARA komt er op vraag van enkele politiezones. “Door de veelheid aan wetgeving, omzendbrieven en andere richtlijnen was het voor hen niet altijd evident om op het terrein het bos door de bomen te zien”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Het is bijvoorbeeld in bepaalde gevallen niet duidelijk of een slachtoffer verhoord moet worden of niet. Dat hangt af van richtlijnen, het type feit en de concrete omstandigheden.”

PHARA moet de politie daar snel een duidelijk antwoord op geven als ze op de baan zijn. De praktijkgids kan op die manier ook eventuele procedurefouten vermijden. De gids is gebaseerd op het Junglebook, dat sinds enige tijd wordt gebruikt door de Limburgse politiezones. “De praktijkgids is online via laptop of smartphone consulteerbaar voor alle politiediensten en magistraten”, aldus Blondeau. “Door PHARA zal de kwaliteit van de vaststellingen, de opbouw van dossiers en het opsporen en vervolgen van misdrijven en daders geoptimaliseerd worden.”