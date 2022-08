Pop-up bar Zanzibar moet deuren opnieuw sluiten

Pop-up bar Zanzibar in Merchtem moet opnieuw dicht. De sluiting is het gevolg van een nieuw arrest van de Raad van State, dat de vergunning van de zomerbar voor een tweede keer schorst. De gemeente Merchtem laat weten geen nieuwe vergunning meer te verlenen, waardoor de Zanzibar voor de rest van de zomer gesloten blijft.

Begin deze maand schorste de Raad van State de vergunning van Zanzibar na protest van een buurtbewoner. Een week later verleende de gemeente Merchtem de zomerbar een nieuwe vergunning. Die werd wel aangepast om overlast te verminderen. Zo werden een reeks activiteiten geschrapt en kwam er een maximumcapaciteit op het aantal bezoekers. Nog een week later heeft de Raad van State een nieuw arrest geveld en dat is duidelijk. De Raad schorst opnieuw de vergunning en vraagt de gemeente Merchtem om geen nieuwe vergunning meer te verlenen. Het gemeentebestuur volgt dat advies, waardoor Zanzibar voor de rest van de zomer gesloten zal blijven.

De organisatoren van de zomerbar hebben intussen al gereageerd. "We kregen zonet het slechte nieuws dat onze vergunning opnieuw geschorst is. Vanavond is dus onze laatste avond. We roepen iedereen op om er vanavond samen met ons nog een laatste lap op te geven. Verder communicatie volgt zo snel als mogelijk", laat pop-upbar Zanzibar weten via sociale media.

In het arrest spreekt de Raad van State van een ernstig risico op de verstoring van de woonomgeving en is het van oordeel dat de beperkende maatregelen die de gemeente Merchtem heeft opgelegd aan de zomerbar niet volstaan om de overlast in te perken. De Raad van State stelt zich ook de vraag of het gemeentebestuur bij het verlenen van de nieuwe vergunning goed heeft onderzocht of de zomerbar inpasbaar is in agrarisch gebied.