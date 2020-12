Professor Dirk Devroey: "Zonder bijkomende maatregelen zullen we het virus niet bedwingen"

De besmettingscijfers in ons land dalen nog amper en ook in onze regio is dat het geval. Professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey uit Overijse maakt zich zorgen. "Zonder bijkomende maatregelen zullen we het virus niet kunnen bedwingen."

De voorbije week telde Halle-Vilvoorde 839 besmettingen, de week daarvoor 857. In onze regio zien we dat dat wekelijks gemiddelde sinds 25 november nagenoeg hetzelfde blijft. De cijfers stagneren dus en dat baart VUB-professor Dirk Devroey zorgen. "Aan dit tempo halen we pas binnen 14 weken de drempel van 800 dagelijkse besmettingen over heel het land. Hopelijk haalt niemand het in zijn hoofd om dat cijfer nu ter discussie te stellen. Zonder bijkomende maatregelen zullen we het virus niet bedwingen. Er blijft dan in ons land elke 14 minuten iemand overlijden aan COVID-19. We kunnen geen weken meer wachten, anders komen we opnieuw te laat", klinkt zijn boodschap somber.

Dirk Devroey doet in eerste instantie een oproep om meer te telewerken. Ook scholen moeten volgens hem onder de loep worden genomen. Huidige maatregelen moeten dan weer beter nageleefd en gecontroleerd worden. "We zien opnieuw grote broeihaarden ontstaan in de grensstreken. We moeten voorkomen dat die zich verder verspreiden, anders stevenen we recht op een derde golf af. Met nog zoveel patiënten op Intensieve Zorgen wordt dat een onoverkomelijk probleem", aldus Devroey.