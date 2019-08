Project gascentrale Vilvoorde reeds op de helling?

Er rijzen steeds meer twijfels over de opstart van een grote gascentrale in Vilvoorde, die, met geld uit Qatar, zou worden gefinancierd door een Luxemburgse holding. Het project was in mei met grote trom aangekondigd.

Van de eerste centrales die op stapel stonden, is het project op de site in het Limburgse Langerlo (Genk) inmiddels reeds afgeblazen. Ook de opstart van 2 centrales op sites in Vilvoorde lijkt daardoor twijfelachtig. Eén van de potentiële investeerders, de Luxemburgse holding BTK, zegt intussen aan VRT dat het Vilvoordse luik van het plan ‘zeker wel doorgaat’ en er enkel wat vertraging is opgelopen.

In mei hadden de initiatiefnemers het voornemen geopperd om de bouw van de centrales in Vilvoorde, op de bestaande site van de oude centrale, al te willen afronden in 2022, nog voor de sluiting van de eerste kerncentrale in ons land. De vroegere gascentrale van Vilvoorde sloot begin 2014 maar bleef nog operationeel als onderdeel van de strategische reserve in geval van een groot energietekort.