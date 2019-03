Protest Skeyes houdt aan, vliegverkeer verstoord

Er is opnieuw een impact op het vliegverkeer door protestacties bij luchtverkeersleider Skeyes in Steenokkerzeel. De directie houdt het op een personeelstekort door ziekte, de bonden spreken van een heuse staking.

Het botert al even niet meer tussen het personeel bij luchtverkeersleider Skeyes, het vroegere Belgocontrol, in Steenokkerzeel en de directie van het bedrijf. Door een aanhoudend personeelstekort is de torenhoge werkdruk onhoudbaar geworden, klinkt het. Vakbondsman Kurt Callaerts van het christelijke ACB Transcom zegt aan Radio 1 dat “de verkeersleiders hun acties langere tijd kunnen volhouden, tot er een akkoord is dat tegemoet komt aan hun eisen.” De directie zou morgen in het paritair comité een voorstel op tafel leggen met aangepaste werkschema’s, extra aanwervingen en een loonsverhoging.

Intussen zijn er ook vandaag weer vertragingen door de actie van het personeel. Deze laten zich vooral voelen op de luchthaven van Charleroi, slechts in mindere mate op Brussels Airport in Zaventem. Vorige maand nog sloot Skeyes het Belgische luchtruim zelfs voor 24 uur af door het personeelstekort.