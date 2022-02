Protest tegen komst vleesverwerkend bedrijf Sint-Stevens-Woluwe

De voorbije dagen ontdekten de bewoners een gele affiche voor een omgevingsvergunning, op nr. 17 van de Sint-Stefaanstraat. Intussen waren de eerste werken ook al uitgevoerd en was er volgens de tegenstanders een industriële schoorsteen gebouwd nog voor de vergunning afgeleverd was. Volgens de bewoners hoort het bedrijf echter niet thuis in een woonzone. “We zijn hier voor een voldongen feit geplaatst. Men wil men hier 200 kg kilogram kip per dag verwerken”, zeggen Danielle en Marianne. “Maar de firma wil verschillende restaurants openen dus voor je het weet zitten we aan 1 ton per dag. We gaan hier constant met een frituurgeur geconfronteerd worden en het afval zal extra ongedierte aantrekken. Het zit hier nu al vol ratten.”

Ook de mobiliteit is een zorg. “Er zal verkoop zijn voor afhaalleveringen en leveringen aan restaurants. En dus al nog meer verkeer door deze nu al drukke straten komen als de vrachtwagens aan en af rijden om het vlees te brengen. We begrijpen niet dat de gemeente dit toelaat en dat er zelfs geen openbaar onderzoek gevoerd werd.” De locatie zal door de firma ook gebruikt worden voor de opleiding van keukenpersoneel.

“Het college heeft voor deze zaak inderdaad een omgevingsvergunning verleend”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Stedenbouwkundig wijzigt er dan ook niets aan het gebouw . Het gaat over een kleine keuken voor opleiding en voor een beperkte verwerking van vlees. De aanvrager heeft een aanvraag ingediend voor 200 kilogram kip per dag, wat zeer beperkt is en vergelijkbaar is met de schaal van een beenhouwerij. Dit past zelfs in een kleine bestelwagen. Qua mobiliteit is er minder hinder te verwachten dan van een beenhouwerij, traiteurszaak of een restaurant waar klanten bestellingen kunnen komen afhalen. Dat is hier niet het geval. Uiteraard zal de gemeente wel toezien op de naleving van de vergunningsvoorwaarden.”<

Rojhat Gorbuz, eigenaar van de firma BFC, dat een fastfoodrestaurant met voornamelijk gefrituurde kip uitbaat in Brussel centrum, beweert bij hoog en bij laag dat er geen hinder zal zijn. “Ik heb alle begrip voor de ongerustheid van de bewoners, maar we zullen er alles aan doen om te zorgen dat ze niet geconfronteerd worden met overlast. We beschikken over een professioneel afzuigsysteem met een filter die om de drie maanden vervangen wordt. Ik heb maar twee bestelwagens die leveringen zullen doen. Ze vertrekken ‘s morgens en komen daarna terug, da’s al.”

De wijkbewoners worden vandaag en morgen door de zaakvoerder uitgenodigd om te komen kijken hoe er in het bedrijf gewerkt zal worden.