Provincie denkt na over inzet leger voor ziekenvervoer

Het coördinatiecomité komt enkel samen in noodsituaties. Eén van de zaken waarover het zich buigt is het vervoer van zieke mensen. “Stel dat er te weinig ziekenwagens in de ziekenhuizen in onze provincie zijn: kan en met hoeveel kan het leger dan bijspringen? Kunnen hun ambulances zieken vervoeren? Wat kan het Rode Kruis doen”, zegt Lodewijk De Witte op Radio 2.

Daarnaast komt ook de politie aan bod. Hun prioriteit momenteel is het handhaven van de opgelegde coronamaatregelen en aanpakken van eventuele overtredingen. "Wat is de beschikbare capaciteit van de politie? Wat kunnen supermarkten zelf organiseren en waar hebben ze extra ondersteuning nodig van de politie? Op die vragen zoeken we vandaag een antwoord”, aldus provinciegouverneur De Witte aan Radio 2.