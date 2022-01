Provincie en VDAB werken samen om duizenden vacatures in te vullen

Er zijn maar liefst 40.000 openstaande vacatures in Vlaams-Brabant en dat terwijl er in de afgelopen 10 jaar nooit zo weinig werkzoekenden waren. De provincie Vlaams-Brabant en VDAB willen daarom samen de uitdagingen op de arbeidsmarkt aanpakken. Ze hebben daarvoor een overeenkomst ondertekend die tot en met 2030 loopt.

Vlaams-Brabant is met haar scholen, kenniscentra en innovatieve, technologische bedrijven de uitgesproken kennisregio in Vlaanderen. Een andere troef is de aanwezigheid van de luchthaven van Zaventem als economische motor en tewerkstellingspool. Toch wordt de provincie vandaag uitgedaagd door verschillende ontwikkelingen, waaronder vergrijzing en de taalproblematiek.

“Door met de provincie de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten”, zegt Johan Viaene, provinciaal directeur van VDAB. “We zitten op een historisch kantelpunt. Er zijn nog nooit zoveel vacatures geweest in onze provincie en nog nooit zo weinig werkzoekenden. Dat is een probleem dat wij als VDAB niet alleen opgelost krijgen.”

De provincie en VDAB willen bedrijven stimuleren die actief inzetten op een taalstimulerend beleid. Verder komt er ook een jobbeurs en tal van gerichte opleidingen. Want te vaak wordt nog er in onze provincie geen match is tussen de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. “Daarom willen we de overgang van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt verbeteren en de drempel naar de arbeidsmarkt verlagen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.