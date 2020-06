Provincie lanceert Zomer van de Korte Keten

Vandaag gaf de provincie Vlaams-Brabant het startschot van de campagne ‘Zomer van de Korte Keten’. Daarmee zet de provincie in op een zomervakantie in eigen streek. Tot en met 21 september worden streek- en hoeveproducenten actief gepromoot en krijg je tips voor wandelingen en fietstochten in de buurt.

De Week van de Korte Keten vindt al een paar jaar plaats. Door de coronacrisis wordt de campagne dit jaar uitgebreid tot de Zomer van de Korte Keten. “We willen mensen van binnen en buiten onze provincie wegwijs maken in het aanbod,” legt gedeputeerde Monique Swinnen uit. Er komt een krantje en er wordt een nieuwe website gelanceerd. “De website fungeert als een platform waar we inwoners en bezoekers wegwijs willen maken in wat er tijdens de zomermaanden in Vlaams-Brabant te beleven valt. Zo kunnen we kort op de bal spelen en alle activiteiten communiceren,” aldus Swinnen.

Korte Keten Kop

De provincie gaat ook op zoek naar een nieuwe ‘Korte Keten Kop’, een lokale producent die het uithangbord van de Korte Keten zal zijn in de provincie. Daar zijn alvast vijf laureaten voor geselecteerd. Het gaat om Speculaas Vanvuchelen uit Geetbets, Prinsheerlijke Aardbeien uit Kapelle-Op-den-Bos, Aardappelen Vanhoebroeck uit Linter, Hof ten Dormaal uit Haacht en Landbouwbedrijf Van Haesendocnk uit Zemst. Het publiek kan tot half augustus op één van hen stemmen via de website www.zomereninvlaamsbrabant.be.