Provincie slaat met nieuw platform brug tussen reguliere en sociale economie

Assemblage, drukwerk, verpakken, groenwerk, outsourcing,… voor heel veel activiteiten gaan reguliere bedrijven op zoek naar partners die deze klussen op zich kunnen nemen. Met het platform doeners.be wil de provincie Vlaams-Brabant een overzicht bieden van alle sociale-economiebedrijven of maatwerkbedrijven die deze taken op zich kunnen nemen. Via het invullen van een trefwoord, activiteit of regio worden alle mogelijkheden opgelijst. Bedrijven kunnen ook zoekertjes plaatsen en maatwerkbedrijven kunnen hun diensten in de kijker zetten.

Het platform is nieuw en uniek in zijn soort, maar heel wat bedrijven doen nu al een beroep op een maatwerkbedrijf. Zo ook Festicup. Dat dienstenbedrijf helpt events duurzamer te maken door middel van kwalitatieve herbruikbare bekers en kunststof glazen en de hele service die hierbij komt kijken. “Wij waren als jonge starter op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden en kwamen al snel bij AMAB terecht, een maatwerkbedrijf in Asse met zo’n 800 werknemers,” getuigt Diederik Vanschoenwinkel van Festicup. “Dankzij AMAB kunnen we onze klanten een totaaloplossing bieden om de afvalproblematiek in de eventsector aan te pakken.” Ook andere bedrjiven getuigen over hun samenwerkingen met een maatwerkbedrijf. Je leest ze na op de website van Doeners.