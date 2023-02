Provincie Vlaams-Brabant zet in op groendaken

3Wplus rolt het project uit in Asse, Dilbeek, Grimbergen, Halle, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Opwijk, Steenokkerzeel, Ternat en Zemst. “Een groendak, groene gevel en minder ontharding maakt een woning mooier en klimaatvriendelijker. Deze ingrepen verhogen niet alleen de biodiversiteit in de buurt maar brengen ook verkoeling in de zomer en helpen zo tegen hittestress in de dorps-en stadskernen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Groendaken en ontharding zorgen bovendien voor een tragere afvoer van water, wat dan weer goed is voor het grondwaterpeil en helpt tegen wateroverlast.”

Dankzij de bijkomende steun van de gemeenten kunnen de inwoners gratis de groenadviseur van 3Wplus inschakelen. “We gaan langs bij de mensen thuis en stellen een advies op met een overzicht van de maatregelen die ze kunnen nemen”, zegt Annelore Michiels, groenadviseur van 3Wplus. “Daar stopt het niet. Als de mensen interesse hebben in een geveltuin, een groendak of ontharding, helpen we hen met het ontwerp en vragen we offertes op. Ook bij de keuze van de aannemer en de opvolging van de werken zorgen we voor ondersteuning.”

126 mensen toonden al interesse in het project. Dat zorgde tot nu toe voor 95 begeleidingen en 106 realisaties.

Foto: 3Wplus Energiehuis