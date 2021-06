Provincie vraagt aandacht voor huisdieren tijdens vakantie

De zomervakantie staat voor de deur. Onder bepaalde voorwaarden zal je opnieuw kunnen reizen. Maar wat doe je dan met je trouwe viervoeter? Ieder jaar worden huisdieren de dupe van de vakantie van hun eigenaar. Dat blijkt uit de honderden zwerfdieren die in dierenasielen terecht komen. “Als een dier thuis blijft, is het belangrijk dat het goed opgevolgd wordt. Het is best dat er regelmatig iemand komt kijken, ook om te zien of het dier goed eet”, zegt dierenarts Dieter Everaerts. “Als het dier gewoon om veel in het gezelschap te zijn van zijn of haar baasje, is meer nodig dan alleen maar is te komen kijken. Anders zal je viervoeter wegkwijnen.”

Wat je precies allemaal kan of moet doen als je als baasje op reis vertrekt, werd in een overzicht gegoten door de provincie Vlaams-Brabant. “We gaan voor maximum vakantieplezier voor mens en dier”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor dierenwelzijn. “Een vakantie plannen betekent ook de vakantie van je huisdier plannen. Hou daar rekening mee voor je een huisdier in huis haalt. Een goede reisvoorbereiding vereist ook aandacht voor je huisdier. Om de mensen het wat gemakkelijker te maken, maakten we een handige checklist.”