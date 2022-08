Provinciebestuur onderzoekt toch nog piste van zwembad in Huizingen

In maart kondigde de deputatie van Vlaams-Brabant aan dat het openluchtzwembad in Huizingen deze zomer niet meer zou opengaan. Het zwembad is volgens de deputatie niet meer duurzaam en er zijn te veel kosten aan. De deputatie stelde als alternatief kleinere waterpartijen voor waarin je kan spelen. Maar op dat voorstel kwam forse kritiek. “Die kritiek begrijpen we zeker en we nemen hem ter harte. Precies daarom hebben we een transitiemanager aangesteld die moet bekijken wat er nog mogelijk is in de toekomst. In het domein van Huizingen, maar ook in Kessel-Lo en Diest”, legt gedeputeerde voor provinciedomeinen Ann Schevenels uit. “We sluiten de piste van een zwembad in Huizingen niet uit, maar ik vrees dat we toch eerder van een waterkans spreken. Het is alleen mogelijk als het op een duurzame manier kan en met een kostenplaatje dat verantwoord is.” Mennem Dibe uit Halle, een oud-redster van het openluchtzwembad in Huizingen, is intussen met een petitie gestart tegen de sluiting.