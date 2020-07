Provinciegouverneur bespreekt met burgemeesters situatie rond coronavirus

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte heeft vandaag urenlang overleg gepleegd met alle Vlaams-Brabantse burgemeesters. “De bedoeling was om antwoord te krijgen op drie vragen. We hadden het over hoe we de situatie in Vlaams-Brabant het best kunnen opvolgen, welke bijkomende maatregelen we kunnen of moeten nemen en wat een gemeente moet doen als er een uitbraak is van het virus”, aldus De Witte.

De eerste vraag was dus hoe gemeenten zo snel mogelijk een goed beeld kunnen krijgen op de situatie rond het coronavirus. "Het aantal besmettingen in Vlaams-Brabant stijgt momenteel minder snel dan in Antwerpen of Limburg, maar we moeten kort op de bal spelen. Je weet nooit hoe de situatie evolueert. We hebben dan ook besproken hoe we lokaal aan contact tracing kunnen doen”, zegt Lodewijk De Witte.

Een tweede punt waarover de burgemeesters het hadden is welke bijkomende, preventieve maatregelen de provincie kan nemen. “We hebben het daarbij vooral gehad of kermissen wel zouden kunnen doorgaan en of we de bubbels van 15 contacten per week niet moeten verkleinen”, aldus De Witte. “Op basis van de pleidooien die ik de komende uren en dagen krijg van de burgemeesters gaan we pleiten om die bubbel te reduceren naar 10 personen.”

Een derde aspect ging over wat gemeenten moeten doen als er een ernstige broeihaard is. “Dat laatste is louter voorbereidend, want op dit moment is zo’n haard er nog niet. Concrete maatregelen worden door de gemeente ingevuld. De federale overheid zegt dat een mondmasker verplicht is op alle drukke plaatsen. Elke gemeente bekijkt nu zelf wat zij op hun grondgebied een drukke plaats vinden”, aldus De Witte.

Een algemene mondmaskerplicht zoals op de volledige zeedijk in West-Vlaanderen komt er in Vlaams-Brabant vooralsnog niet. Die beslissing laat De Witte over aan de burgemeesters zelf. Onder meer Halle, Diest en Leuven hebben intussen al een mondmaskerplicht op heel wat plekken in hun stad aangekondigd.