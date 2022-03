Race tegen de klok voor Halse carnavalsgroepen: “We hebben al voor ergere situaties gestaan”

Een week geleden zette het stadsbestuur en organisator Halattraction het licht op groen voor carnaval in Halle. Voor de Halse carnavalsgroepen het startsein om hun praalwagens in sneltempo in gereedheid te brengen voor het grote feestweekend van 26 en 27 maart. Wegens corona stonden die twee jaar lang op stal.

We keren terug naar december 2019. De Gebeure beginnen aan hun char voor het carnaval van 2020. Maar een week voor het feestgedruis breekt de coronapandemie los. “Het is een puzzel om na twee jaar alles terug te vinden”, zegt Danny Sluys van De Gebeure. “Onze char wordt 72 meter lang en ligt verspreid over meerdere opslagplaatsen. De schade na twee jaar valt al bij al nog mee, maar hoe groter de praalwagen hoe meer je moet herstellen.”

Zo vervangen De Gebeure de komende dagen bepaalde stukken van hun praalwagen en wordt alles geverfd en gevernist. “Of we op tijd klaar gaan zijn? Zeker en vast, we hebben al voor ergere situaties gestaan. In principe is het alleen nog onze grootste trekker die moet worden afgewerkt. Al de rest is nu aan de laatste schilderwerken toe. Het voordeel is dat iedereen nu aan hetzelfde kan werken en dan gaat dat in sneltempo vooruit”, besluit Sluys.