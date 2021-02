Rampenplan afgekondigd na zware brand Sint-Pieters-Leeuw

In Sint-Pieters-Leeuw is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand gisterenavond. Die woedde op een bedrijventerrein aan de Eugène Ghijsstraat. Twee bedrijven gingen in de vlammen op. Omdat er wellicht asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden tot vanmiddag blijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Twee scholen in de buurt zijn geëvacueerd.