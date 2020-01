Rechtbank beslist volgende week over doodrijder Merel De Prins

De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank heeft zich vanochtend gebogen over Muhammed Aytekin, de doodrijder van de 12-jarige Merel De Prins uit Eppegem. De man was vrij onder voorwaarden, maar werd in oktober van vorig jaar in Sint-Pieters-Leeuw tegengehouden als passagier van een voertuig dat op zijn naam zou staan en niet verzekerd zou zijn.