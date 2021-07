Recordaantal ondernemers start zaak: “Wie wil ondernemen, laat zich door niets of niemand tegenhouden”

In de eerste helft van dit jaar zijn er maar liefst 7.161 startende ondernemers bijgekomen in Vlaams-Brabant. Dat is 36 procent meer dan het voorjaar van 2020. Dat blijkt uit cijfers die Unizo opvroeg bij handelsinformatiekantoor Graydon. "Als deze trend zich doorzet door het verder wegdeemsteren van de coronacrisis, gaan eind 2021 andermaal alle startersrecords sneuvelen”, zegt Danny Van Assche van Unizo.

In het voorjaar van 2019 telde Vlaams-Brabant 5.750 startende ondernemers, vorig voorjaar viel dat aantal door de coronacrisis terug tot zo’n 5.200. In de eerste zes maanden van dit jaar staat de teller op meer dan 7.000. “Wellicht zitten er bij de starters van dit jaar ook ondernemers bij die eigenlijk vorig jaar al van wal hadden willen steken, maar toen op pauze hebben gedrukt omwille van corona”, verklaart Danny Van Assche van Unizo de stijging. “Maar ook los daarvan blijft het opmerkelijk dat zoveel mensen de sprong wagen, terwijl we zeker tijdens de eerste maanden van dit jaar nog in volle crisis zaten. Wie echt wil ondernemen, laat zich duidelijk door niets of niemand tegenhouden.”

Nergens in Vlaanderen is de groei van het aantal startende ondernemers de voorbije maanden zo groot als in Vlaams-Brabant. Volgens Unizo is dat ook voor een deel te wijten aan het feit dat heel wat Brusselse ondernemers zich in onze regio vestigen om zo de strengere regelgeving in het Brusselse Gewest te ontlopen. “Het optimisme en vooral de daadkracht van al deze starters verplicht ons om samen met hen te dromen van - opnieuw - een mooie economische toekomst, en om daar samen hard aan te werken”, besluit Danny Van Assche. “Met zoveel nieuw startersbloed bovenop al die veerkrachtige gevestigde ondernemers, is de relance in goede handen.”