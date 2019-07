Regio maakt zich op voor snikhete week

Onze regio maakt zich op voor de tweede hittegolf van het jaar. Vandaag is het zo’n 28 graden, maar de komende dagen stijgt het kwik tot boven de 30 graden. Donderdag kan het in het binnenland tot 38 graden worden.

Regel één volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid bij een hittegolf: voldoende water drinken. "Schenk ook extra aandacht aan kwetsbaardere mensen zoals ouderen en kinderen. Zoek voor de rest voldoende schaduw op, beperk zware inspanningen en pas je kledij aan", zegt woordvoerder Joris Moonens.

Door de combinatie van luchtvervuiling, hoge temperaturen en veel zon wordt ook gewaarschuwd voor hoge ozonconcentraties. Vandaag is daarom al de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan geactiveerd.

Provinciedomeinen verwachten heel wat volk

Verder starten ook tal kinderdagverblijven, ziekenhuizen en welzijnscentra hun hitteplannen op. De provinciedomeinen in Vlaams-Brabant bereiden zich dan ook voor op heel wat bezoekers. “Het maximale aantal redders wordt ingezet om een oogje in het zeil te houden”, laat de provincie Vlaams-Brabant weten. Ook in het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade wordt de komende dagen heel wat volk verwacht.

Intercommunales passen uren afvalophaling aan

Ook de uren van de afvalophaling worden aangepast. Zo rijden de vuilniswagens van Intradura vanaf morgen tot en met vrijdag een uurtje uit. ““Om de namiddaghitte zoveel mogelijk te vermijden, starten onze ploegen om 5 uur. Onze ophalers moeten met veiligheidskledij zoals handschoenen en veiligheidsschoenen zwaar werk uitvoeren. Met dit weer is dat in de namiddag niet meer verantwoord”, zegt Gunther Van Heymbeeck van Intradura.

KMI: "Mogelijk voor het eerst code rood in ons land"

Volgens het KMI is het niet onmogelijk dat de komende dagen voor het eerst in het land code rood wordt afgekondigd voor de hitte. “Bij die fase kunnen er initiatieven genomen worden om de bevolking te beschermen tegen de hitte, bijvoorbeeld door de civiele bescherming in te zetten om water uit te delen bij files of om voor verkoeling te zorgen op grote evenementen.”

Touring: "Neem voldoende water mee als je de baan op moet"

Touring vraagt ook autobestuurders extra op te letten. “Neem zeker water mee als je de baan op moet. Dehydratatie heeft een negatief effect op het reactievermogen en de alertheid”, aldus de pechverhelper. “Zet ook niet meteen de airco van de wagen aan, maar rijd eerst enkele minuten met de vensters open. Zet de airco ook nooit heel laag. Dat vraagt enorm veel energie van de batterij, met mogelijk autopech tot gevolg. En laat nooit mensen of dieren achter in een gesloten wagen. De temperatuur loopt bijzonder snel op.”

Het Agenschap Zorg en Gezondheid geeft ook volgende tips:

- Sluit overdag rolluiken, gordijnen en ramen. Verlucht ’s nachts.

- Gebruik een ventilator en/of klimaatregeling indien over een beschikt. Indien niet probeer een onderkomen te vinden in een koele plaats.

- Maak uw lichaam meermaals per dag nat door gebruik te maken van een verstuiver, een washandje of door een douche of bad te nemen.

- Drink veel water (ouderen : 1,5L water per dag) en eet normaal.

- Probeer indien mogelijk binnen te blijven op de heetste momenten van de dag (11u-21u). Bovendien zijn de ozonconcentraties over het algemeen 50 % lager binnenshuis dan buitenshuis.

- Indien u moet buitengaan draag een hoofdbescherming en lichte kledij.

- Beperk fysieke en sportieve activiteiten.

- Aarzel niet om beroep te doen op een geneesheer, familie, buren, vrienden wanneer u zich onbehagelijk voelt

- Zorg dan dat je altijd water bij je hebt wanneer je de deur uitgaat. En laat nooit iemand achter in de auto, ook geen dieren.