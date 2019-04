Regionale zenders: een sterk merk

Hoe praten mensen spontaan over hun regionale zender en welke sterkten en zwakten komen zo in het vizier? Dat is het uitgangspunt van een onderzoek dat de voorbije weken werd uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Why5research. De resultaten zijn bekend en voor RINGtv zijn ze alvast een basis om het in de toekomst nog beter te doen.