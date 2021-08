Restaurant in Diegem moet drie maanden dicht na reeks inbreuken

Boggi Steak House ligt in de Stationsstraat in Diegem, vlak naast het hotel Fly Inn. Vanuit de buurt komen er klachten dat de kantjes er worden afgelopen. “Het gaat zowel om overtredingen op de horecawetgeving als om lawaaioverlast. Ook met de coronamaatregelen werd het niet nauw genomen", legt burgemeester Claeys uit. "Mondmaskers werden niet gedragen, er werd niet voldoende afstand gehouden en het opgelegde sluitingsuur werd niet gerespecteerd. Daarnaast bleken er ook mensen te werken die niet ingeschreven waren bij de diensten van de sociale zekerheid. En er is ook sprake van agressief gedrag tegenover inspecteurs van de politie en de federale overheid.”

De zaakvoerder reageert verontwaardigd. “We hebben altijd alle regels gerespecteerd. Sinds de heropening van 8 mei hebben we zes controles gehad. Elke keer vonden ze wel iets anders dat zogezegd niet in orde was. Als we dat dan hadden aangepast was het de volgende keer alweer iets anders. Er was inderdaad één keer een serveerster wiens mondmasker van haar neus was gezakt. Dat was meteen ook goed voor een proces-verbaal. Het is triest want we proberen het hoofd boven water te houden”, laat de eigenaar weten.

De man voelt zich duidelijk geviseerd en vecht de sluiting dan ook juridisch aan. “Onze advocaat is alvast optimistisch dat we normaal gaan kunnen openen op 3 september”, aldus de eigenaar.