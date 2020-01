Rijstrook Vierarmentunnel dicht door wegverzakking

Een rijstrook van de Vierarmentunnel in Tervuren is sinds vanochtend afgesloten. Rond 3u00 is er een wegverzakking vastgesteld. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Het verkeer op de Ring rond Brussel zal de hele dag hinder ondervinden.

Het rechterrijvak in de Vierarmentunnel zal een hele dag afgesloten blijven. "Bij onderhoudswerken werd de verzakking vastgesteld. Het gaat om een gat van 30 centimeter op 30 centimeter. Pas volgende nacht kunnen we alles herstellen, want daarvoor moet de tunnel worden afgesloten", aldus Agentschap Wegen en Verkeer. De verzakking zou zich hebben voorgedaan aan een riooldeksel in het midden van de rijstrook.

Het is daardoor moeizaam rijden op de Brusselse binnenring richting Waterloo. De wachttijden lopen momenteel op tot zo'n half uur. Als de file aandikt tot aan het knooppunt van Sint-Stevens-Woluwe, worden ook op de E40 vanuit Leuven verkeersproblemen verwacht. De grootste hinder wordt tijdens de avondspits verwacht.