Rik Van Cauwelaert over 50 jaar Knack: "Je moet altijd kritisch blijven"

De nu 71-jarige Rik Van Cauwelaert begon zijn carrière als fotograaf en sportjournalist. In de jaren tachtig werd hij het gezicht van de politieke redactie en in 2002 volgde hij Hubert Van Humbeeck op als directeur-hoofdredacteur. Tien jaar later nam Van Cauwelaert ontslag bij Knack. Vandaag, voor het jubileumnummer van Knack, schreef Van Cauwelaert een opiniestuk onder de titel "Knack hoort altijd in de oppositie thuis". Een kop die bij uitbreiding voor alle media van toepassing is.

"Je moet altijd kritisch blijven, altijd achterdochtig, al is dat misschien wat te sterk. Je moet toch op je hoede zijn voor de overheid en die altijd goed in de gaten houden”, zegt Van Cauwelaert. “Zelfs zij die met de beste intentie aan de macht komen, beginnen na een tijdje toch die macht te gebruiken waarvoor ze niet echt bedoeld is. Je ziet dat altijd gebeuren, je moet als journalist altijd attent en op je quivive zijn."

