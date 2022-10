Ring in Zaventem gaat dicht van zaterdagavond tot zondagmiddag

Van zaterdagavond 29 oktober 21u tot zondagmiddag 30 oktober 12u wordt de Brusselse ring R0 volledig afgesloten in beide richtingen ter hoogte van het complex Zaventem-Henneaulaan. “Er is daar op de binnen- en de buitenring geen doorgang vanwege de afbraak van de oude brug van de Hector Henneaulaan over de ring. De Hector Henneaulaan zelf is bijgevolg plaatselijk ook onderbroken, waardoor er geen verkeer kan rijden van oost naar west en omgekeerd. De opritten naar de ring op de Hector Henneaulaan zijn ook dicht”, laat het Vlaams Verkeerscentrum weten. Het centrum waarschuwt voor ernstige verkeerhinder en raadt daarom aan om de omgeving te vermijden. “Er wordt voor verkeer op de ring voorzien in lokale omleidingen in de buurt, maar uit berekeningen blijkt dat die wegen onvoldoende capaciteit hebben voor de verwachte grote verkeersdruk. Daardoor zal het verkeer op die omleidingsroutes ook bijzonder moeizaam verlopen en verwachten we dat de files van de omleiding een terugslag kunnen hebben tot op de Brusselse ring zelf, vooral op de buitenring.”