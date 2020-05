Ringtrambus rijdt vanaf eind juni

De Ringtrambus doet daarmee met enkele maanden vertraging zijn intrede in het straatbeeld in de Noordrand. "Dit is een primeur voor Vlaanderen. Met de inzet van deze 24-meter lange trambussen, met de look van een tram en de wendbaarheid van een bus, zorgen we voor de realisatie van het Brabantnet. De Vlaamse rand krijgt hiermee flexibel en duurzaam openbaar vervoer. Een grote stap voorwaarts in deze filegevoelige regio", aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

De afgelopen maanden werden langs het traject werken uitgevoerd. Zo werden aan de eindpunten nieuwe haltes aangelegd. Ook op het traject werden haltes verbeterd. De Werkvennootschap maakt intussen werk van busbanen. “Op de Luchthavenlaan in Vilvoorde zijn die busbanen er al en zijn ook de verkeerslichten aangepast zodat de trambus voorrang krijgt", legt Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit. “We zijn ook aan het werken aan de Sint-Annalaan in Vilvoorde en Grimbergen."

Ook het centrum van Vilvoorde wordt binnen enkele jaren heringericht met het oog op de Ringtrambus. Aan de Schaarbeeklei is de voormalige autokeuring intussen bijna volledig verbouwd tot een stelplaats voor de 14 Ringtrambussen. Hier kunnen de 14 trambussen overnachten, gewassen, getankt en onderhouden worden.