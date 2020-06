Ringtrambus rijdt voor het eerst uit

Na maanden van het uitstel was het gisteren eindelijk zover. De Ringtrambus maakte zijn eerste officiële rit van de luchthaven van Zaventem naar het UZ in Brussel in Jette. Een primeur op Belgisch grondgebied.

Vanaf vandaag rijdt de Ringtrambus dagelijks op de lijn 820 Zaventem – Vilvoorde – Jette. Een mijlpaal in ontsluiting Vlaamse Rand met hoogwaardig openbaar vervoer, zo noemt De Lijn het. “Het gaat om een investering van meer dan 60 miljoen euro. Het is meteen ook het eerste luik van het Brabantnet dat gerealiseerd wordt. Het Brabantnet moet de Vlaamse Rand een volwaardig, kwalitatief alternatief voor individueel autoverkeer bieden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Vanaf september is er om het kwartier een Ringtrambus op weekdagen. Tijdens de komende zomermaanden is het om het halfuur.

“Om mensen te bewegen om van de auto over te stappen op bus of tram, zijn snelle, frequente en vooral betrouwbare verbindingen nodig. Dat is precies wat we vandaag met de Ringtrambus bieden”, zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn. “De hybride trambussen zijn duurzaam, comfortabel, bieden een flinke capaciteit en rijden grotendeels in eigen bedding, wat voor een betere stiptheid en betrouwbaarheid zorgt.” De Ringtrambus rijdt van Brussels Airport onder meer via Brucargo, het station en het centrum van Vilvoorde, de wijk Kassei, de tewerkstellingszone rond de Medialaan, Koningslo, Strombeek en de Heizelvlakte naar het UZ Jette.

Meer hierover maandagavond in ons nieuws.