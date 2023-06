RINGtv-Vaderdagactie bij Brouwerij Palm in Steenhuffel

Bij brouwerij Palm in Steenhuffel vond gisteren de ontknoping plaats van onze grote Vaderdagwedstrijd. De gelukkigen zullen komende zondag, met Vaderdag, zeker geen dorst lijden. Van de tientallen papa's die door hun kinderen waren genomineerd werden er zes uitgeloot die het equivalent van hun lengte wonnen in bakken luxebier.

Gisteren werd duidelijk dat de gemiddelde lengte van een man in uit onze regio ongeveer zeven bakken Cornet meet. Zes papa’s krijgen dankzij RINGtv hun lengte in bakken bier. Dat is mooi meegenomen met de tropische temperaturen die voorspeld worden. “Ik herinner mij nog van vorige edities dat hier mensen met een hoge hoed kwamen aangewandeld. Een papa uit Merchtem kwam dan weer op stelten, maar dat hebben we dit jaar niet gezien. Misschien volgend jaar, we hebben dat wat aangewakkerd’, zegt Peter Buelens van Brouwerij Palm.