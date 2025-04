Pieter Pas uit Londerzeel krijgt volgend seizoen de hoofdmacht van basketbalclub Bavi Vilvoorde onder zijn hoede. Pas is een clubicoon die zijn strepen al verdiend heeft in de jeugdwerking. Hoe wil hij het met Bavi over een aantal maanden aanpakken in de tweede topdivisie? De jeugd krijgt alvast alle kansen, zo blijkt uit dit portret.