Batch 1840 uit Londerzeel wint goud in Norwich: "Een naam die wereldwijd weerklank vindt"

Aan de overkant van het Kanaal is het dikwijls gin o'clock. De Norwich International Spirit Challenge is een van de meest gerenommeerde concours voor geestrijke dranken. Distillaten van over de hele wereld gaan er met elkaar in concurrentie. Goud behalen in Norwich, zoals de Batch 1840 van de De Slooveres, is dan ook een knappe prestatie.

De producten van Yves en zijn zoon Kristof zijn al vaker gelauwerd, maar de International Spirit Challenge is een bekroning voor hun distillatiekunsten. "Als bezielers van de Batch 1840 London Dry Gin zijn we ontzetten fier op het behaalde resultaat. Het is een bevestiging van ons vakmanschap", zegt Yves. Vader en zoon houden vast aan een specifieke stijl en streven voortdurend naar kwaliteit in al hun producten. "Wij vergeten in het hele proces zeker niet onze verkooppunten en horeca te bedanken die onze producten ondersteunen”, zegt Kristof.

De spirits van 1840 zijn een ode aan het dorp en aan de Londerzelenaars. Gerda Verhulst, schepen van Lokale Economie, is dan ook verguld dat Londerzeel op zo' manier op de kaart wordt gezet. “Dankzij het werk van dit gepassioneerde duo werd 1840 een naam die wereldwijd weerklank vindt. We mogen in Londerzeel terecht fier zijn op hun meesterschap."

"Maar daarmee is de kous nog niet af", klinkt het. "Op 4 juni vindt de derde ronde plaats en wordt The World's Best Gin bekend gemaakt. Benieuwd wat dat zal brengen."