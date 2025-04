Londerzeel stapt mee in groepsaankoop laadpalen: "Correcte prijs, met nodige kwaliteitsgarantie"

Intercommunale Haviland organiseert al enkele jaren de groepsaankoop van semipublieke laadpalen. De promotie en verspreiding van elektrisch rijden en de bijbehorende laadinfrastructuur is nodig om de Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen. Londerzeel wil zijn steentje bijdragen door behalve te investeren in publieke laadpalen, ook de mogelijkheid te geven aan inwoners om zelf een laadpaal te laten installeren.

"We willen als lokaal bestuur onze inwoners en bedrijven maximaal ondersteunen in de overstap naar elektrisch rijden", zegt burgemeester Nadia Sminate. "Dankzij deze groepsaankoop maken we het hen gemakkelijk om een laadpaal te installeren aan een correcte prijs, met de nodige kwaliteitsgarantie."

Een stuurgroep van burgers, bedrijven en afgevaardigden van de deelnemende gemeenten kiest eind juni een leverancier. Vanaf dan kunnen geïnteresseerden een offerte aanvragen en rechtstreeks een overeenkomst afsluiten. Schepen van mobiliteit en duurzaamheid Bart Van Doren benadrukt dat de gemeente met dit initiatief een brede groep mensen wil bereiken zoals bedrijven en inwoners maar bijvoorbeeld ook beheerders van appartementsgebouwen.