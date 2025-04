Bewoners Eikenhof in Londerzeel duiken met neus in de boeken: “Zien lezen, doet lezen”

De derde editie van Vlaanderenleestdag wil lezen op een positieve manier onder de aandacht brengen en meer zichtbaar maken. Iedereen – van jong tot oud - wordt aangemoedigd om op 23 april, niet toevallig Wereldboekendag, naar buiten te trekken met een boek. In aanloop naar die dag, woonde Vlaams minister van Cultuur en Welzijn Caroline Gennez vandaag een samenleessessie bij in de assistentiewoningen van Residentie Eikenhof in Londerzeel.

“Alle initiatieven om lezen aan te moedigen, ondersteun ik graag. Goed en graag kunnen lezen is immers van het grootste belang om uit te groeien tot een geletterde, geïnformeerde burger. Ook de positieve effecten van lezen op het welzijn en de gezondheid van mensen zijn nog te weinig gekend. Met Vlaanderenleestdag willen we daarom een heel breed publiek warm maken voor lezen”, zegt minister Gennez.

Vlaanderenleestdag legt dit jaar de link met Buitenspeeldag. “Lezen en spelen gaan voor de jongsten immers perfect samen en kunnen elkaar afwisselen”, zegt Sylvie Dhaene, directeur van Iedereen Leest. “We zien hoe bibliotheken betrokken worden bij buitenspeelactiviteiten, hoe er voorleeshoekjes in de buitenschoolse opvang worden gemaakt, hoe lokale organisaties de handen in elkaar slaan en hoe volwassenen elkaar ontmoeten tijdens leeslunches en voorleesmomenten in openlucht. Want zien lezen, doet lezen.”