Roekeloze chauffeur knalt tegen vrachtwagen in Lembeek: drie gewonden

Op de Bergensesteenweg in Lembeek is vanochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een roekeloze chauffeur haalde er verschillende wagens in om daarna tegen hoge snelheid tegen een vrachtwagen te botsen. Drie inzittenden raakten gewond, waarvan er één ernstig aan toe is.