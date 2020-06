Roekeloze chauffeur vernielt terras manège

Het incident gebeurde vrijdagavond tussen 22 en 23 uur. “Er was niemand meer aanwezig. We waren achteraan de paarden aan het binnenzetten. Het is altijd hetzelfde: buitenlandse vrachtwagenchauffeurs beseffen dat ze verkeerd gereden zijn of niet door mogen en draaien zich dan maar op onze parking. Helaas is deze chauffeur wel heel onvoorzichtig geweest. Er zijn duidelijke bandensporen van een grote vrachtwagen zichtbaar. De chauffeur vond het ook niet nodig om zich even te melden of iets achter te laten, ” aldus André Janssens. Verderop de Grimbergsesteenweg richting Grimbergen lagen nog brokstukken en glas.

De politie van de zone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Wie iets gezien heeft, wordt gevraagd dat te laten weten op het nummer 02/251.12.12