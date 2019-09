Rook van zware brand in Herne bevatte asbest

Gisteravond mochten de geëvacueerde inwoners al terug naar hun huizen. Vandaag wordt gemeten hoe groot de asbestvervuiling is. Vandaag kwam een gespecialiseerd bedrijf in Henre de asbestvervuiling in kaart brengen "Bij de brand in de firma Van Sinay zijn asbesthoudende materialen betrokken", zegt burgemeester Kris Poelaert. "De rook bevatte ook asbest. De detailmetingen wijzen ondertussen uit dat de asbestdeeltjes zich hoofdzakelijk hebben verspreid in een straal van 50 meter rond het getroffen bedrijf. Slechts enkele restdeeltjes zijn gevonden in een straal tot 100 meter van het bedrijf. Daarbuiten werd voorlopig geen asbest aangetroffen. De kans is zeer klein dat dit alsnog gebeurt. Asbestmateriaal kan door de rook en afhankelijk van de wind tot maximaal enkele honderden meters worden meegevoerd."

Wie meer informatie wil, kan terecht op de website www.herne.be.