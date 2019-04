Rouwregister voor Paul Severs wegens grote belangstelling verlengd

De stad Halle verlengt het rouwregister voor zanger Paul Severs in de basiliek van Halle. Ook het online-rouwregister op de website van de stad wordt verlengd.

Sinds donderdagochtend 10 uur kan je in de basiliek een rouwregister voor de overleden zanger ondertekenen. Dit kan op twee verschillende locaties in de kerk om de wachttijden tot een minimum te beperken. De belangstelling is groot, en wachten vinden de fans niet erg, klinkt het bij de stad. “Ze maken van de gelegenheid gebruik om troost te zoeken bij elkaar en herinneringen op te halen aan hun idool.”

Omwille van de belangstelling werd in samenspraak met de Sint-Martinusparochie en de familie van Paul Severs beslist om het rouwregister nog enkele dagen langer te laten liggen dan voorzien. Dat kan vandaag, zaterdag, van 10 tot 13 uur. Van maandag tot en met donderdag kan dat van 10 tot 17u30.

De stad Halle organiseert ook online een rouwregister. Op www.halle.be/paul-severs lieten al meer dan 4.500 mensen een steunbetuiging achter voor de familie van Paul Severs.

De uitvaartplechtigheid van Paul Severs vindt plaats op dinsdag 23 april, in de Sint-Martinusbasiliek in Halle.