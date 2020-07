Rozentuin Coloma krijgt grondige opknapbeurt

Agentschap Natuur en Bos beheert de rozentuin in het domein Coloma in Sint-Pieters-Leeuw al ruim 20 jaar, maar wil nu een verhaal schrijven. “De rozentuin van Coloma vindt zijn gelijke niet. Maar we mogen ook niet blind zijn. We mogen en moéten ambitieus zijn in het hertekenen van het domein”, zegt Marleen Evenepoel van Agentschap Natuur en Bos. “We willen een nieuw en aantrekkelijk verhaal voor de rozentuin, met centraal daarin de roos met focus op natuur- en cultuurbeleving doorheen álle seizoenen en voor álle bezoekers.”

De herinrichting komt er door een Europese wedstrijd. Vier ontwerpers zullen mogen strijden om een masterplan op te stellen voor de tuin. In 2021 wordt dan beslist welk ontwerp het haalt. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw schaart zich achter de plannen en hoopt dat de ontwerper het aangrenzende landhuis de Viron betrekt in de plannen.

“Het park met de rozencollectie is een grote troef voor de gemeente. We zijn blij om met Natuur en Bos de mogelijkheden te kunnen bekijken voor een versie 2.0 van de rozentuin. De nieuwe visie zal ook antwoord geven op de vele evenementen die we organiseren in het domein. Zo denken we aan een ruime shelter of onthaalruimte in de rozentuin zelf, complementair aan onze ontmoetingsruimten en zalen in het kasteel en landhuis De Viron”, zegt burgemeester Luc Deconinck.