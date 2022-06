Russische prijzenkraker Mere opent dan toch eerste Belgische filiaal in Opwijk

Het gemeentebestuur van Opwijk is niet echt gelukkig met de opening van de Russische supermarkt gezien de oorlog in Oekraïne. Eerst zou het filiaal openen in de paasvakantie, maar daar stak de gemeente een stokje voor. Maar nu kan de opening volgens burgemeester Inez De Coninck niet meer worden tegengehouden. De vergunning van Mere werd al begin 2021 aangevraagd, lang voor de oorlog uitbrak. Gisteren konden de eerste klanten dan toch terecht in de winkel langs de Steenweg op Vilvoorde in Droeshout. Een feestelijke opening kwam er op vraag van het gemeentebestuur niet. Prijzenkraker Mere zou tot 20 procent goedkoper zijn dan de goedkoopste supermarkten in ons land. De winkel is zoals alle filialen van Mere heel basic ingericht. De producten staan gewoon op palletten en het aanbod is beperkt. Mere maakt zich sterk dat de producten die er worden verkocht komen uit een voorraad die al in de Europese Unie was voor de oorlog startte.

Foto: website Mere Belgium