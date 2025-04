Heren van baseballclub The Merchtems Cats aan de leiding in de hoogste klasse: "Amerikaanse import-spelers maken mee het verschil"

Het Belgische baseballseizoen is enkele weken geleden op gang getrapt. In de hoogste klasse bij de heren zijn de Merchtem Cats uitstekend uit de startblokken geschoten. Ook na de confrontatie van afgelopen weekend met de Black Rickers uit Braine blijven ze aan de leiding. Da's geen toeval want de Cats gaan resoluut voor de play-offs. Zogenaamde 'import-spelers' moeten daarbij helpen. Dat zijn spelers uit Amerika, hét baseball-land bij uitstek, die de club aantrekt om het niveau op te krikken.