Neonazi uit Opwijk krijgt drie jaar cel voor plannen dubbele terreuraanslag: “Hij zaaide haat en verdeeldheid”

Het federaal parket startte in 2022 een onderzoek tegen Rune R. uit Opwijk nadat de jongeman was opgemerkt door inlichtingendiensten. De man was onder meer actief op Telegram en bleek er een extreemrechts gedachtegoed op na te houden. Uit het onderzoek bleek dat de twintiger online anderen aanzette tot het plegen van een terreuraanslag.

Verder speurwerk bracht aan het licht dat de man dweepte met massamoordenaars zoals Anders Breivik en Brenton Tarrant. Net zoals Breivik schreef R. ook een manifest, al telde zijn document slechts een vijftiental pagina’s. “Maar zijn intenties en ideeën waren zeer duidelijk”, klonk het bij het federaal parket. “Hij wilde het Ideale Rijk stichten, waar ras belangrijker is dan religie. Hij pleitte voor de oprichting van een etnonationalistische staat.”

De man had volgens de rechtbank ook concrete plannen gesmeed om een dubbele aanslag te plegen. Zo wilde hij brand stichten aan een moskee en met een aanvalsgeweer zoveel mogelijk doden maken. Het federaal parket besloot uiteindelijk een undercoveragent in te schakelen, waarmee Rune R. een ontmoeting had op een parkeerterrein in Opwijk en er gesproken werd over het gebruik van vuurwapens.

De rechtbank tilt zwaar aan de feiten en veroordeeld de jonge twintiger tot een effectieve celstraf van 3 jaar. De man was zelf niet opgedaagd voor het proces. “De feiten waarvoor beklaagde zich moest verantwoorden houden een reëel gevaar voor de samenleving en haar burgers in”, oordeelde de rechters. “Hij zaait haat en verdeeldheid.” De advocaat van Rune R. reageert teleurgesteld op het vonnis. “Wij blijven er bij dat de feiten zijn uitgelokt door de undercoveragent”, zegt meester Jan Donckers. Ik ga overleggen met mijn cliënt of we in beroep gaan.”