Opwijk krijgt fietsbrug: “Stap naar veilige fietsverbinding tussen Aalst en Londerzeel”

De oversteek van de Leirekensroute met de Steenweg op Dendermonde in Opwijk is een druk punt voor fietsers en voetgangers. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil er nu een fietsbrug bouwen. De volgende stap is de aanvraag van een omgevingsvergunning. Om de omwonenden te informeren organiseert Wegen en Verkeer op 10 juni een informatiemoment.