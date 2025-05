Dilbeek vindt nieuwe uitbater voor zwembadcafetaria: "Heel blij dat ze voor ons hebben gekozen"

In februari zat de gemeente met de handen in het haar. Een nieuwe uitbater vinden voor de cafetaria bij het zwembad bleek erg moeilijk. De gemeente verlaagde daarom de huurprijs van de zwembadkantine met 1.000 euro. "Het is een investering die we als gemeente moeten maken, maar die we zeker willen doen voor het zwempubliek dat hier komt en om het hier gewoon levendig te houden", zei schepen van Sport Alexis Rons.

De huurprijsverlaging bracht soelaas. In Yana Torrekens en haar vader Jo vond de gemeente twee enthousiastelingen die de concessie vanaf 22 juli overnemen. “We zijn heel blij dat ze voor ons hebben gekozen,” reageerde Yana enthousiast. “In samenwerking met de drie clubs en alle individuele zwemmers gaan we keihard werken om er opnieuw een gezellige plek van te maken, waar iedereen kan genieten van een drankje en een hapje.”