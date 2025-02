Dilbeek zoekt uitbater zwembadcafé: "We stellen alles in het werk"

De gemeente Dilbeek is dringend op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria van het zwembad. Die steekt sinds kort in een nieuw jasje, nu alleen nog iemand achter de toog. Omdat de zoektocht niet vlot verloopt, doet het bestuur een opvallende extra inspanning: de huurprijs bedraagt niet langer 1.500, maar 500 euro.

Schepen van Sport Alexis Rons bevestigt dat de gemeente zichzelf tekort doet met de verlaging van de huurprijs, maar zo bekijkt de schepen de verlaging niet. "Het is een investering die we als gemeente moeten maken, maar die we zeker willen doen voor het zwempubliek dat hier komt en om het hier gewoon levendig te houden."

Rons ziet dat het probleem zich ook in de buurgemeenten voordoet. "Er is veel leegstand omdat er niemand gevonden wordt. Vandaar dat we echt wel alles in het werk stellen om zo snel mogelijk iemand te vinden. Die zou al vanaf 1 april kunnen starten hier", zegt Rons.

Toch zal de gemeente een zorgvuldige keuze maken. De schepen heeft een duidelijk profiel voor ogen. "Voor ons is het belangrijk dat we iemand vast vinden. Een enthousiasteling, die hier een heel mooi project van maakt en die continuïteit garandeert. En die een sterk financieel plan kan voorleggen", aldus de schepen.