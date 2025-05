Plannen voor nieuwe sporthal en jeugdlokalen in Opwijk voorgesteld, oppositie kritisch: “Megalomaan”

“We staan opnieuw een stapje verder in de realisatie van de nieuwe sporthal met jeugdlokalen op de Vetweyde”, zegt burgemeester Johan Deleu (N-VA). “Het gemeentebestuur heeft het Design & Build-team Diepenbroek geselecteerd om het project te realiseren. De sporthal zal 57 op 34 meter groot zijn. De hele site met de jeugdlokalen, cafetaria, kleedkamers en douches geïntegreerd in het complex, omvat een 2.000 m2. Dat is 6 tot 7 procent van de site die zal bebouwd worden.”

Op de bovenverdieping komt een judo- en danszaal en een fitnessruimte. Er zijn 100 parkeerplaatsen voorzien, net als wandelwegen en fietsverbindingen. Het kostenplaatje is geraamd op 10,5 miljoen euro. Het complex komt op de zuidkant van de Vetweyde, vlakbij de Droeshoutstraat en ligt op wandelafstand van het centrum van Opwijk.

“We gaan er ook een landschapspark ontwikkelen van 6,5 hectare en de site zal een balans vinden tussen actieve en passieve recreatie, waarbij zowel sportfaciliteiten als groene zones elkaar aanvullen. Er gaat ook heel veel aandacht naar de waterhuishouding. Er wordt gewerkt met waterdoorlatende materialen voor infiltratie en buffering”, aldus nog Deleu.

Oppositie niet blij met plannen

Oppositiepartij Groen ziet de plannen niet zitten en voerde actie aan de Kersenpit tegen de bouw van de sporthal en de jeugdlokalen.

“We vinden dit een megalomaan project”, zegt voorzitter Lomme De Boeck, van Groen Opwijk. “Het gebouw zal drie keer groter zijn dan de huidige sporthal. De Vetweyde is een moerasgebied, men probeert dit gebied bebouwbaar te maken. Er wordt al 25 jaar geld uitgegeven voor studies, wanneer houdt dit spelletje op? We moeten onze resterende open ruimte beschermen om bestand te zijn tegen klimaatverandering. Dit gigantisch sportcomplex past niet in moerasgebied. We vrezen ook dat het budget zal worden overschreden.”

Ook oppositiepartij Samen 1745 heeft twijfels over het project. “Niettegenstaande een op zich interessant ontwerp en de professionele voorstelling ervan die eindigde met een smaakvol filmpje dat doet dromen, blijft Samen 1745 bij haar standpunt dat de locatie niet geschikt is”, stelt Samen 1745 in een persbericht. “De mooie plaatjes verbergen dat het gebied een moerasachtig bronnengebied blijft. Het budget van 10,5 miljoen euro is ook te laag ingeschat omdat er kosten zullen zijn om het drassig gebied bouwrijp te maken.”