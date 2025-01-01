Stefaan uit Opwijk bereikt finish Dodentocht ten voordele van Berrefonds

Het Berrefonds ondersteunt gezinnen die een kind verloren, een situatie die Stefaan al van dichtbij meemaakte. Samen met 369 andere wandelaars wandelde hij de Dodentocht ten voordele van het Berrefonds.

De 56 editie van de Dodentocht bracht bijna 13.000 wandelaars aan de start in Bornem, slechts 9.276 konden de tocht volledig uitwandelen. Grote incidenten waren er niet, Het Rode Kruis verzorgde 1.877 deelnemers waarbij blaren, spierpijn, flauwte, maag- en darmklachten de belangrijkste verzorgingen waren.