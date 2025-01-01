Stefaan uit Opwijk wandelt de Dodentocht ten voordele van het Berrefonds

Stefaan uit Opwijk bereikt finish Dodentocht ten voordele van Berrefonds

Aan een gemiddelde snelheid van 4,5 kilometer per uur behaalde Stefaan De Winter uit Opwijk gisterenavond om 19u35 de eindmeet van de Dodentocht. Stefaan is één van de 9.276 wandelaars die de 56ste editie van de 100 kilometerlange tocht uitliepen Wij spraken hem in aanloop naar de Dodentocht, toen hij ging trainen in het Lennik, het Toscane van de Lage Landen. Hij vertelde ons er dat hij de tocht aanging ten voordele van het Berrefonds.

Het Berrefonds ondersteunt gezinnen die een kind verloren, een situatie die Stefaan al van dichtbij meemaakte. Samen met 369 andere wandelaars wandelde hij de Dodentocht ten voordele van het Berrefonds.

De 56 editie van de Dodentocht bracht bijna 13.000 wandelaars aan de start in Bornem, slechts 9.276 konden de tocht volledig uitwandelen. Grote incidenten waren er niet, Het Rode Kruis verzorgde 1.877 deelnemers waarbij blaren, spierpijn, flauwte, maag- en darmklachten de belangrijkste verzorgingen waren.

